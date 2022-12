Desemprego é principal motivo para pessoas viverem nas ruas no DF

A rua, muitas vezes, é a única alternativa para algumas pessoas para se distanciarem de conflitos familiares

Desemprego, alcoolismo, morte dos pais e drogas. Esses são os principais motivos que levaram pessoas a morar nas ruas do Distrito Federal, segundo pesquisa do Instituto de Pesquisa e Estatística do DF (IPEDF).

A primeira parte do levantamento, que mostra a parte qualitativa da pesquisa População em situação de rua no Distrito Federal, foi apresentada na tarde desta terça-feira (06). Nele, foram, consideradas as trajetórias individuais de 34 entrevistados em situação de rua.

A pesquisa ainda mostra que a maioria dessas pessoas ainda tem algum tipo de contato com os familiares por meio de telefonemas, mensagens, redes sociais, encontros nas ruas ou visitas às casas de parantes e amigos.

Ainda assim, o IPEDF mostra que, a ida para a rua, é a única alternativa para algumas pessoas para se distanciarem de conflitos familiares, muitas vezes fruto de discussões por uso de drogas e álcool. “Diversos interlocutores afirmam, em diferentes momentos da pesquisa, que suas ações seriam uma “válvula de escape” para se sentirem “em paz” diante de alguns conflitos familiares”, descreve o documento.

Mesmo com muitos problemas, os entrevistados deixaram claro que não querem se manter nas ruas por muito tempo e investem em algum tipo de projeto de auxílio.

No caso das comunidades terapêuticas, usualmente chamadas de casas de recuperação, uma parte significativa das pessoas apontava para um ponto positivo: boa relação com os profissionais, técnicos, psicólogos e a qualidade da alimentação.

Como fatores negativos, estavam as regras abusivas, como trabalho forçado, horários rígidos, má relação com agentes de segurança e até mesmo a abstinência de cigarros e drogas, que são a principal função das instituições dessa natureza, uma vez que elas buscam erradicar o consumo de substâncias químicas lícitas ou ilícitas.