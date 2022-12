Vídeo: Homem rouba veículo no estacionamento da Secretaria de Saúde

A ocorrência aconteceu por volta das 13h40 no estacionamento da secretaria. Segundo testemunhas, o assaltante ainda roubou outra vítima minutos antes

Um vídeo recebido pela equipe do Jornal de Brasília, mostra um homem tentando roubar um veículo no estacionamento da Secretaria de Saúde do DF (SES-DF) na Asa Norte, no prédio PO700, localizado na quadra 701, no Setor de Rádio e TV Norte. A ocorrência teria acontecido por volta das 13h40 da tarde desta terça-feira (6).

Segundo uma testemunha, ao ouvir gritos pela janela, viu um servidor que estava chegando ao estacionamento ser abordado pelo assaltante. O suspeito então rende a vítima e tenta roubar o veículo. Mas ao sair do local, não consegue pois há diversos outros carros estacionados que bloqueavam a saída. Veja o vídeo:

No vídeo, o suspeito tenta manobrar o veículo, mas não consegue sair. O assaltante então sai do carro e corre pelo estacionamento, ele veste uma camisa vermelha com preta. Durante a fuga, é possível ouvir um disparo da arma de fogo que ele carregava na mão. O homem então entra em outro veículo, um Fiat pálio azul, e foge do local.

A testemunha ainda contou à reportagem que o suspeito já havia roubado uma mulher minutos antes ao lado do prédio da secretaria, próximo ao edifício Brasília Rádio Center.

Em informações preliminares da Polícia Militar do DF (PMDF) repassadas ao JBr, a corporação conta que um homem tentou roubar um pedestre, ele deu tiros para o alto e fugiu. Ninguém ficou ferido segundo a polícia.