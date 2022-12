PMDF intensifica policiamento de trânsito durante jogos na Copa

Durante essa primeira operação, as equipes constataram várias infrações de trânsito, com destaque para os 51 motoristas bêbados ao volante

Durante os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, o Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran), da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), irá intensificar o policiamento de trânsito com foco em alcoolemia.

A primeira operação ocorreu ontem (05), durante o jogo de oitavas de final do Brasil contra a Coreia do Sul. Na partida, os brasileiros golearam os asiáticos por 4 a 1.

Veja o vídeo:

Durante essa primeira operação, as equipes constataram várias infrações de trânsito, com destaque para os 51 motoristas bêbados ao volante.

Segundo a corporação, a ação reflete diretamente na prevenção de vidas. “A ação da PMDF repercute de forma direta na prevenção e redução de crimes e acidentes preservando vidas.”