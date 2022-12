Detran flagra 45 motoristas bêbados durante jogo do Brasil

Segundo o departamento, um dos motoristas chegou a ser encaminhado à delegacia por apresentar níveis de álcool considerada crime

Durante o jogo da Seleção Brasileira contra a Coreia do Sul pela Copa do Mundo ontem (05), o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) flagrou 45 motoristas bêbados. Foram realizadas operações no Plano Piloto, Sudoeste e Samambaia.

Segundo o departamento, um dos motoristas chegou a ser encaminhado à delegacia por apresentar níveis de álcool considerada crime. Ainda foram multados nove motoristas inabilitados, oito com a CNH vencida e 80 por motivos diversos. Na ação foram recolhidos 22 veículos ao depósito.

Balanço

Durante a operação Boas Festas, realizada nas vias do DF nos dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo 2022, o Detran-DF autuou um total de 209 condutores alcoolizados, foram: 53 no dia 24/11; 55 no dia 28/11; 56 no dia 2/12 e 45 no dia 5/12.

Dados:

Operação Boas Festas: Samambaia, Sudoeste, Plano Piloto entre outros

– 350 abordagens, dessas:

45 alcoolemias (1 prisão em flagrante)

9 inabilitados

8 CNH vencidas

80 diversas

22 remoções