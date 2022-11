Após ser detido por desobediência, influenciador Big Jhow é preso novamente

Nesta quarta-feira, 16, o influenciador conhecido como Big Jhow, com mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, foi preso novamente em BH

Nesta quarta-feira, 16, o influenciador mineiro Elizeu Silva Cordeiro, mais conhecido como Big Jhow, com mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, foi preso novamente na região metropolitana de Belo Horizonte. Na última quinta-feira (10) ele foi detido por desobediência durante a Operação Huracán, mas no domingo (13) teve um novo mandado de prisão expedido pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

Segundo a assessoria da PCDF, a prisão foi requerida “como garantia da ordem pública porque o influenciador continuou com o sorteio ilegal do veículo Lamborghini mesmo após o sequestro judicial do carro, agora com a promessa de entrega de valor correspondente ao do veículo”.

Segundo o magistrado, o investigado não “respeita as determinações judiciais e os preceitos legais” e “insiste em promover alienação que sabe ilegal”. Ainda segundo o juiz, “não se trata de simples rifa de bem de valor desprezível, mas de operação milionária, cujo produto fatalmente terá que ser branqueado”.

A decisão foi encaminhada, ainda no domingo, à Polícia Civil mineira, que localizou o alvo na manhã desta quarta-feira, no condomínio onde reside, na cidade de Esmeraldas. O mandado de prisão foi cumprido pela Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil de Minas Gerais (Core-MG).

A Operação Huracan II

Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal, a operação tem como alvo dois influenciadores digitais suspeitos de realizarem sorteios ilegais de carros e lavagem de dinheiro. Além do mandado cumprido contra Big Jhow em Esmeraldas na última semana, foi cumprido também um mandado de busca e apreensão em Vicente Pires, no Distrito Federal.

Big Jhow não foi preso pelos sorteios ilegais inicialmente, mas por desobediência, após se recusar entregar os carros para os agentes. Em Minas Gerais, os agentes apreenderam uma lancha e um jet ski, avaliados em R$ 700 mil. Também foram bloqueados R$ 12 milhões em contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas. Dois veículos da marca Lamborghini, avaliados em R$ 5 milhões, foram apreendidos. Segundo a Polícia Civil, um deles seria sorteado no sábado dia 12 sendo exibido nas ruas da capital pelo youtuber Kleber Rodrigues de Moraes, o “Klebim”, denunciado por esquema de rifas ilegais.

No sábado, por meio das redes sociais, Big Jhow disse que não conseguiria pagar um ganhador do sorteio de uma Lamborghini que estava marcado para este fim de semana. Ele explicou que suas contas foram bloqueadas devido à investigação e por isso não poderia pagar o ganhador do sorteio marcado para o mesmo dia, mas disse, que ainda assim o ganhador seria recompensado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Eu não tenho condições de pagar a pessoa hoje, porque foram bloqueadas minhas contas e o carro está preso! Mas vou entrar em acordo com a pessoa pra mim poder pagar algum valor, de alguma forma, nem que seja parcelado, do jeito que eu conseguir cumprir o combinado”, disse na publicação.

Ele também, no post, alegou ser inocente de todos os crimes pelos quais é investigado. “Pra quem me segue a mais tempo e me acompanha, sabe que meu trabalho desde o começo é sério e transparente. Pra quem ainda não me conhece e tá chegando agora, depois vou postar um vídeo sobre tudo que está acontecendo e sobre minha história de vida até aqui. Saiu muita notícia na televisão que não existe”, pontuou.