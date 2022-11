Mostra de dança gratuita começa amanhã em Ceilândia

No Teatro Sesc Newton Rossi, 19 companhias de dança se revezarão para apresentações de balé clássico e danças populares

Ceilândia, a região mais populosa do Distrito Federal, receberá durante dois dias a primeira edição da Mostra de Dança Ceilândia. Com recursos do Fundo de Apoio à Cultura (FAC), da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec), o evento começa nesta quinta-feira (17) e promoverá apresentações até sexta-feira (18), a partir das 17h, no Teatro Sesc Newton Rossi. A entrada é gratuita.

Durante dois dias, 19 companhias de dança de diferentes locais do DF se apresentarão, representando estilos como balé clássico, jazz, hip-hop e danças populares. Os grupos foram selecionados a partir de formulário de inscrição.

“Criamos essa mostra com o intuito de que os grupos pudessem mostrar os trabalhos e a relevância da dança dentro de Ceilândia e do Distrito Federal”, revela o idealizador e diretor da Mostra de Dança de Ceilândia, Gabriel da Paz. “Qualquer grupo do DF podia se inscrever”.

Incentivo à cultura

Entre os selecionados, estão Foco Cia de Dança, Rodrigo Cruz Cia de Dança, Vidart Cia de Dança, Escola de Dança DNA, Instituto Candango de Artes e Projeto Aura. Cada companhia terá até cinco minutos de apresentação. O evento terá duração de uma hora em cada um dos dias no teatro.

Professora do grupo Instituto Candango, Sâmya Santana acredita que a mostra é uma forma de incentivar os projetos de dança. “Para a gente é superimportante – tanto para o público, que vai poder participar por ser entrada franca, quanto para esses grupos, principalmente nesse pós-pandemia. A gente sabe o valor do palco de teatro. Essa vivência é muito diferente, e tenho certeza que os faz mudar bastante”, analisa.

O Instituto Candango estará com dois projetos: um corpo de balé profissional que fará uma apresentação de balé clássico livre e um grupo só com mulheres, que apresentará uma coreografia do chamado estilo livre. “Eles estão na expectativa, principalmente as mulheres que estarão dançando pela primeira vez num palco”, diz.

O fomento do FAC é visto por Gabriel da Paz como um meio para estimular o mercado de dança. “É de suma importância. Esse tipo de apoio é importante justamente para ter rotatividade do nosso trabalho e mostrar o trabalho e a cultura do DF”, afirma.

Mostra de Dança – Ceilândia

→ Quinta (17) e sexta (18), às 17h

→ Local: Teatro Sesc Newton Rossi (QNN 27, Área Especial Lote B, próximo à Estação de Metrô Ceilândia Norte)

→ Entrada gratuita.

Com informações da Agência Brasília