Mulher morre em acidente na DF-180

Na manhã desta quarta-feira, 16, uma mulher, sem identificação, morreu após seu veículo colidir com um ônibus na DF-180

Na manhã desta quarta-feira, 16, uma mulher, sem identificação, morreu após seu veículo, um citroën na cor prata, colidir com um ônibus na DF-180, próximo ao condomínio Vista Bela.

O ônibus pertence à prefeitura de Cocalzinho, Goiás, e estava transportando alunos, entre 15 e 16 anos, da oitava e nona serie par um passeio no Centro de Cultural Banco do Brasil, CCBB,

A mulher ficou presa na ferragem do carro. Ao chegarem no local o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), realizou RCP durante 55 minutos, porém ela possuía lesões graves e sinais incompatíveis com a vida. O médico do transporte aéreo declarou o óbito no local.

No ônibus havia 38 adolescentes e mais 5 funcionários entre condutor e professores, ninguém ficou ferido.

A PMDF está no local e a PCDF foi acionada para realizar a dinâmica do acidente.