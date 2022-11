GDF investe R$ 1,6 milhão na construção de 20 quadras esportivas de areia

A expectativa é que cada quadra beneficie cerca de 5 mil pessoas da comunidade que vive nas proximidades do equipamento

A Secretaria de Esporte e Lazer (SEL) desembolsou R$ 1,6 milhão para a construção de 20 quadras esportivas de areia em 14 regiões administrativas no DF. De acordo com a pasta, a escolha dos locais para a implantação das quadras foi feita conforme a demanda de cada RA, observando o local apto para receber as novas instalações.

A expectativa é que cada quadra beneficie cerca de 5 mil pessoas da comunidade que vive nas proximidades do equipamento, sendo que uma dessas quadras está no Centro Olímpico e Paralímpico de Planaltina e atenderá os alunos da unidade. O público-alvo é formado por adolescentes, jovens e adultos sem restrições de faixa etária.

“Pela primeira vez, a Secretaria de Esporte e Lazer está conseguindo tirar do papel, por conta própria, obras de equipamentos públicos. Assumimos esse compromisso de entregar espaços de qualidade para a prática de atividade física em todo o DF e, dessa forma, estamos levando mais saúde para a população. Além disso, os novos equipamentos garantem que mais jovens e crianças permaneçam longe das drogas e da violência, ao proporcionarmos espaços apropriados para o convívio”, afirma a secretária de Esporte e Lazer, Giselle Ferreira.

Cada quadra de areia mede 24 m x 22 m, totalizando 308 m². Os equipamentos são compostos por solos compactados e sistema de drenagem de águas pluviais do tipo espinha de peixe, que consiste em fazer com que toda a água de sub-ramais de dreno vá para um único ramal ligado à rede de drenagem. A gestão dos espaços, após a entrega, é de responsabilidade de cada RA, o que também vale para os projetos a serem executados nas áreas.

Moradora e proprietária de um estabelecimento comercial na região, Cleonice Saqueto, 52, diz que a quadra construída no Cruzeiro tem sido muito utilizada pelos moradores. “Acho muito legal, porque o campo é usado tanto por crianças quanto por adultos, principalmente no final da tarde. Vejo crianças correndo e brincando na quadra, adultos jogando. É um espaço muito bem aproveitado”, comenta a comerciante.

Para quem gosta de praticar esportes na areia, seguem os endereços onde os equipamentos foram instalados:

→ Arniqueira

• QS 06 Praça 400

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

→ Brazlândia

• Vila São José

→ Ceilândia

QNN 09 – AE, em frente à QNO 01

QNP 28

QNP 32

→ Cruzeiro

• Entre a Avenida das Jaqueiras e SRES Quadra 08

→ Estrutural

• Parque Urbano – Cidade Estrutural

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

→ Fercal

• Comunidade do Bananal

→ Gama

• Parque Vivencial

• Penitenciária Feminina

→ Paranoá

• Paranoá Parque na praça da Quadra 2/3

→ Planaltina

• Em frente ao Lote 2, Quadra 12, Conjunto A, Buritis III, Setor Residencial Leste

• COP Planaltina

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

→ Riacho Fundo II

• QN 34 – Conjuntos 5 Lote 01 – 4ª Etapa (Praça do Esporte)

• QC 05

→ Samambaia

• QR 206 de Samambaia Norte

→ Sobradinho

• Quadra 02 – Setor Esportivo

• Vila Dnocs

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

→ Sobradinho II

• Ar 13 Área Especial

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

→ Taguatinga

• Praça do DI

Com informações da Agência Brasília