Campanha de Lula vai ligar Bolsonaro a Jefferson e explorar na TV prisão do político

A campanha do ex-presidente Lula da Silva (PT) vai explorar a prisão de Roberto Jefferson (PTB) buscando ligá-lo a Jair Bolsonaro (PL)

JULIA CHAIB

BRASÍLIA, DF

A campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai explorar a prisão de Roberto Jefferson (PTB) buscando ligá-lo a Jair Bolsonaro (PL) na reta final da campanha.

Um vídeo produzido pela equipe do petista, com o mote “Chega de violência, chega de Bolsonaro” passou a ser distribuído nas redes na noite deste domingo (23) e está previsto para entrar como inserção na TV.

A peça começa com uma fala antiga de Bolsonaro, antes de virar presidente, em que diz “minha especialidade é matar”.

Em seguida, um locutor afirma que a violência bolsonarista “chegou a níveis alarmantes”.

“Eles invadem igrejas, agridem padres; criam caos em locais sagrados; matam por causa da política, matam por nada”, acompanhados de imagens do dia do assassinato do petista Marcelo Arruda, em julho, no Paraná.

Em seguida, o vídeo exibe uma imagem de Roberto Jefferson com um fuzil e chamadas para reportagens sobre a ordem de prisão do deputado e o ataque a policiais com fuzis e granadas.

“O Brasil precisa de paz, Bolsonaro nunca mais”, termina o filme da campanha de Lula.

O período de pré-eleição deste ano foi marcado por um clima inédito de medo e violência.

Antes mesmo do início oficial da campanha, casos de agressão já se acumulavam. Além do episódio no Paraná, outros foram registrados envolvendo bolsonaristas.

Em setembro, um simpatizante do PT matou em Santa Catarina, a facadas, um homem que vestia uma camisa com menção a Bolsonaro.