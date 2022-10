Jefferson diz que usou granada de efeito moral e que não quis atingir policiais

O ex-deputado Roberto Jefferson disse em conversa com policiais dentro de sua casa que não atirou para atingir os agentes federais

FABIO SERAPIÃO, MARIANNA HOLANDA E JULIA CHAIB

BRASÍLIA, DF

O ex-deputado Roberto Jefferson disse em conversa com policiais dentro de sua casa que não atirou para atingir os agentes federais que participavam da ação ordenada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, na manhã deste domingo (23).

O político de extrema direita reagiu à abordagem da Polícia Federal com tiros e granadas.

Dois policiais foram feridos por estilhaços. Eles foram levados para o pronto-socorro e; depois, liberados.

Em vídeo que circula nas redes, Jefferson afirma que as duas granadas jogadas eram de efeito moral e que disparou apenas contra a viatura quando não havia policiais dentro.

Apoiador de Jair Bolsonaro (PL), o ex-parlamentar foi preso neste domingo por descumprir medidas impostas pelo STF no processo em que foi denunciado por incitar crimes e por atacar autoridades.

“Eu quero dizer uma coisa. Não atirei neles, eles sabem disso, eles sabem disso. Eu cheguei, eles estavam embaixo. Eu falei: vocês não têm como me levar, vocês não estão armados. Todo mundo sem colete, de peito nu”, disse ao policial.

A versão de Jefferson é que “só” um policial atirou nele, um “magrinho”.

Sobre as granadas, o ex-deputado afirmou que elas eram de efeito moral. A primeira, diz ele, foi jogada na frente da viatura, quando os policiais se esconderam atrás dela. Segundo a PF, os ferimentos dos policiais foram causados por estilhaços.

Em seguida, afirmou, os policiais teriam descido a rua da entrada da casa e, nesse momento, ele jogou a segunda granada.

No vídeo, Jefferson conversa principalmente com um agente da PF de nome Vinicius. Ele faz parte do grupo tático local da PF no Rio e foi à casa do político para atuar como um negociador.

Na conversa, o policial fala que está ali para negociar e que vai fazer o que o ex-deputado precisar.

O agente da PF afirma que “os meninos que vieram aqui são da inteligência, eles não sabem nem o que é isso” e que “eles são burocráticos, trabalham em escritório, não são operacionais”.

O policial dá risada quando escuta de Jefferson que eram granadas de efeito moral. Segundo fontes da Polícia Federal, a função do policial que aparece no vídeo era distensionar o ambiente e ajudar na negociação. Suas falas, no entanto, foram criticadas internamente.