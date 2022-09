Premiê britânica: todo o país está preocupado com saúde da rainha Elizabeth

A primeira-ministra britânica, Liz Truss, disse que todo o Reino Unido está “muito preocupado” com o estado de saúde da rainha Elizabeth 2ª

A primeira-ministra britânica, Liz Truss, disse que todo o Reino Unido está “muito preocupado” com o estado de saúde da rainha Elizabeth 2ª -que está sendo monitorada por médicos após ter apresentado complicações, segundo informou, nesta quinta-feira (8), o Palácio de Buckingham.

“Todo o país ficará profundamente preocupado com as notícias do Palácio de Buckingham nesta hora do almoço. Meus pensamentos -e os pensamentos das pessoas de todo o Reino Unido- estão com Sua Majestade, a Rainha, e sua família neste momento”, escreveu a premiê.

Truss e Elizabeth se encontraram há dois dias no castelo de Balmoral, na Escócia, para oficializar a transição de cargo entre Boris Johnson e a nova primeira-ministra, eleita líder do Partido Conservador na segunda-feira (5).

Imagens do encontro mostraram Elizabeth 2ª após um longo período em que a rainha esteve longe dos holofotes.

Outros políticos e personalidades se manifestam. O comunicado do Palácio de Buckingam foi breve, mas suficiente para estimular diversas publicações de autoridades e ex-líderes britânicos em relação à monarca de 96 anos.

“Na sequência de uma avaliação mais aprofundada esta manhã, os médicos da rainha ficaram preocupados com a saúde de Sua Majestade e recomendaram que ela permaneça sob supervisão médica. A rainha permanece confortável e em Balmoral”, disse um porta-voz do palácio de Buckingham.

A primeira-ministra da Escócia, Nicola Sturgeon, publicou que todos estão “profundamente preocupados com as notícias sobre a saúde de Sua Majestade”.

Família da rainha vai para a Escócia. Segundo o jornal britânico The Guardian, os quatro filhos da rainha Elizabeth 2ª encontram-se no castelo de Balmoral ao lado da mãe.

Outros membros da família real estariam a caminho do palácio, como os príncipes William e Harry, netos de Elizabeth 2ª, e a duquesa de Cornwall, Camila, esposa de Charles.