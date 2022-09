BBC adota protocolo e demonstra preocupação com rainha Elizabeth

Esse é um protocolo adotado pela emissora sempre que há preocupação com a saúde de alguém da monarquia

Após os médicos da rainha Elizabeth II, de 96 anos, informarem estarem “preocupados” com o estado de saúde da monarca, a emissora de televisão britânica BBC demonstrou inquietação com a notícia.

Nas últimas horas, os âncoras apareceram vestindo preto e o site do jornal, que geralmente tem o fundo vermelho, também foi trocado para preto.

Foto: Reprodução

Esse é um protocolo adotado pela emissora sempre que há preocupação com a saúde de alguém da monarquia. A última vez que o código foi aplicado foi após a morte do príncipe Phillip, em abril do ano passado.

Fontes internas do jornal contaram, na época, ao sire Business Insider, que os apresentadores sempre mantêm roupas pretas à disposição na redação para caso algum membro da família real ou do governo morra.

No momento, além das roupas e site, a emissora também cancelou toda a programação usual para exibir um plantão sobre o assunto.

Na casa de férias da família na Escócia, os familiares mais próximos da rainha foram convocados. “Na sequência de uma avaliação mais aprofundada esta manhã, os médicos da rainha estão preocupados com a saúde de Sua Majestade e recomendaram que ela permaneça sob supervisão médica. A Rainha permanece confortável e em Balmoral”, explicou um porta-voz do palácio de Buckingham.