Saúde de rainha Elizabeth 2ª inspira cuidados há meses

SÃO PAULO, SP

Médicos estão preocupados com a saúde da rainha Elizabeth 2ª e recomendaram que a monarca de 96 anos permaneça sob supervisão médica, afirmou um comunicado do Palácio de Buckingham divulgado nesta quinta (8). Segundo a nota, a monarca seguirá no Castelo de Balmoral, residência da família real britânica na Escócia localizada a cerca de 800 quilômetros ao norte de Londres.

A rainha mais velha no posto e monarca britânica mais velha de todos os tempos vem sofrendo desde o final de 2021 de problemas de mobilidade que a fizeram adotar uma bengala.

Uma fonte do palácio disse à Reuters que há especulações de que ela teria sofrido uma queda agora, mas que os membros da família real minimizaram os rumores.

A presença da monarca em eventos oficiais diminuiu drasticamente desde outubro passado, quando ela passou uma noite no hospital –foi a primeira internação da soberana desde 2013. No início deste ano, ela também teve Covid.