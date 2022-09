Família Real chega à Escócia para ver a Rainha Elizabeth II

O Príncipe Charles é o herdeiro natural da coroa, e foi ao encontro de Elizabeth junto com seu filho mais velho, Príncipe William

Com a notícia de que a Rainha Elizabeth foi colocada sob cuidados médicos nesta quinta-feira (8), a família da monarca mais antiga do Reino Unido viajou para a Escócia para encontrá-la, já que ela está no Castelo de Balmoral, sua residência de verão, a cerca de 800 quilômetros de Londres.

A monarca, que já tem 96 anos, tem quatro filhos, oito netos e 12 bisnetos. O Príncipe Charles, primogênito, é o herdeiro natural da coroa, e foi ao encontro de Elizabeth junto com seu filho mais velho, o segundo na linha de sucessão, o Príncipe William.

O irmão de William, Harry, abdicou da Família Real depois de casar com a atriz Meghan Markle e se mudar para os Estados Unidos. Mas o casal está no Reino Unido, e também já chegou à Escócia.