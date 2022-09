Foto mostra a Rainha Elizabeth II com a mão roxa

Não há informação oficial da causa dos hematomas nas mãos da monarca. Os filhos e netos de Elizabeth estão chegando na Escócia

Depois que o Palácio de Buckingham emitiu uma nota oficial com a informação de que a Rainha Elizabeth II estaria sob supervisão médica, internautas foram atrás da última foto oficial da monarca, postada na terça-feira (6), em posse da nova primeira-ministra britânica, Liz Truss.

Tradicionalmente, esse tipo de cerimônia acontece no Palácio de Buckingham, mas com a saúde fragilizada, o encontro aconteceu onde a Rainha já estava e não precisaria se deslocar, no Castelo de Balmoral, a residência oficial de verão, que fica na na Escócia, a 800 km de Londres.

Não há informação oficial da causa dos hematomas nas mãos da monarca. Com o anúncio da supervisão médica, os filhos e netos da Rainha Elizabeth foram chamados à propriedade e já começaram a chegar na Escócia.