MPDFT julga réus por tentativa de homicídio por homofobia

O Tribunal do Júri de Brazlândia irá julgar, na próxima quinta-feira (1), os réus Gustavo de Sousa Marreiro, Jean Lima da Silva e Rickelmy Martins Batista de Carvalho pela tentativa de homicídio de F.A.M. O crime, que aconteceu em outubro de 2019, teria sido motivado por homofobia. Os réus também são acusados pelo crime de corrupção de menores.

A denúncia do MPDFT propõe as qualificadoras de motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima.

O CRIME

O caso ocorreu no dia 7 de outubro de 2019, na Rua do Lago, em Brazlândia. A vítima, F.A.M, caminhava pela rua, com os braços entrelaçados no pescoço de um amigo, quando recebeu ofensas por um grupo presente no local. Os xingamentos eram homofóbicos.

A vítima foi atingida na nuca e tentou pedir ajuda, mas foi impedida pelas agressões do grupo. O grupo socou, apedrejou, chutou, cortou cabelo e esfaqueou a vítima.

Após ter sido intensamente agredido, conseguiu entrar no carro de um amigo, mas foi puxado do interior do veículo. Ele foi agredido de forma alternada, por cerca de 14 pessoas, mas algumas delas não foram identificadas.

A vítima conseguiu fugir para o hospital no carro de um amigo.

*Com informações do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios