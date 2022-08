Jornal de Brasília lança novo vídeo da série comemorativa com participação especial de Jorge Eduardo Antunes

No episódio, trouxemos a presença ilustre do jornalista Jorge Eduardo Antunes

No novo episódio da nossa série de vídeos comemorativos do #JBrFaz50, trouxemos a presença ilustre do Jorge Eduardo Antunes, jornalista fundamental em diversas coberturas jornalísticas históricas do JBr como: o 11 de Setembro, a Copa do Mundo de 2022, a morte do célebre Chico Xavier, o primeiro mandato da presidência de Luiz Inácio Lula da Silva… e outros fatos que marcaram a história do mundo e a sua jornada enquanto editor-chefe do Jornal de Brasília.

Jorge relata que a sua temporada na casa foi um dos períodos mais gratificantes da sua vida. Após a sua saída, chegou a publicar, inclusive, um artigo com o título ‘’Foram 3.949 dias felizes’’ onde se despede com muito carinho os anos de trabalho no Jornal de Brasília.

Confira o depoimento no vídeo a seguir: