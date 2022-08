Jovem baleado se recupera estável no Hospital de Base

Raimundo Eduardo foi baleado após uma confusão envolvendo candidato a deputado distrital no último sábado (27)

Vitor Mendonça

Está estável e em recuperação o rapaz que teve o rosto baleado após confusão com equipe de candidato a distrital no último sábado (27), em frente ao Restaurante Tchê Garoto, na Vila Planalto. De acordo com fonte ouvida pela reportagem, Raimundo Eduardo ainda está no Hospital de Base de Brasília, mas já se recupera sem grandes complicações.

A provável tentativa de homicídio teria acontecido após reclamações do volume alto do carro que fazia propaganda do candidato à Câmara Legislativa, Rubens Lima, Rubão, pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB). Segundo testemunhas, o carro que fazia a divulgação do postulante estava parado em frente ao restaurante na Vila Planalto.

Incomodados com a situação, funcionários e clientes pediram que o carro se movesse dali ou abaixasse o volume da propaganda. Contrariados, os que participavam do comício político teriam se negado a reduzir o som automotivo, dando início a um clima de tensão em frente ao restaurante.

Em determinado momento, segundo testemunha, um dos que faziam propaganda de Rubão e o próprio candidato partiram para a agressão, avançando contra os trabalhadores do restaurante. Raimundo Eduardo teria, então, tentado conter as agressões e, neste momento, o aliado do postulante ao cargo distrital teria sacado uma arma de dentro do carro e atirado contra o rapaz. Uma fonte ouvida pela reportagem indica que o candidato pediu pela intervenção com a arma.

O tiro atingiu o rosto do funcionário, que foi ao chão. A partir daí, a confusão foi dispersada e os colegas do restaurante foram socorrer o jovem baleado. Puseram-no em uma cadeira e colocaram um saco de gelo sobre o ferimento para estancar o sangue até que conseguissem levá-lo para o hospital. Em dado momento, o rapaz ficou desacordado. “Foi um momento de desespero”, contou uma fonte à reportagem.

A 5ª Delegacia de Polícia do DF (Asa Norte e Grandes Áreas) está à frente das investigações do caso, com diligências para tentar encontrar os envolvidos e esclarecer a dinâmica dos fatos. Até a última atualização desta reportagem, não havia novidades quanto às apurações da corporação.