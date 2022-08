GDF abre 80 vagas para qualificação profissional

As inscrições para as 80 vagas disponíveis já estão abertas, e podem ser realizadas até o dia 2 de setembro

O Governo do Distrito Federal (GDF), por intermédio da Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito

Federal, publicou no Diário Oficial do DF (DODF) o Chamamento Público para preenchimento de vagas destinadas aos cursos de qualificação profissional no projeto “Qualificação Profissional e Empreendimentos Sociais Barba na Rua”.

As inscrições para as 80 vagas disponíveis já estão abertas, e podem ser realizadas de forma eletrônica, através do site da Secretaria de Estado de Trabalho, até o dia 2 de setembro. Confira a disposição das vagas:

DODF

Para participar, é necessário ser pessoa física, brasileira nata ou naturalizada, ou estrangeira em situação regular no país, que declare estar em situação de vulnerabilidade econômica e social e/ou em situação de desemprego, que necessitem de desenvolvimento de habilidades para o mercado de trabalho.

Além disso, precisa ser maior de 18 anos, ser beneficiário do seguro desemprego, desempregado ou trabalhador informal, e ser morar, preferencialmente, nas Regiões Administrativas de Samambaia, Ceilândia e Sol Nascente/Pôr do Sol.

O resultado final da pré-matrícula e a convocação dos candidatos para o início das atividades serão divulgados no site da Secretaria de Trabalho do DF a partir do dia 6 de setembro. A previsão de início das atividades formativas é o dia 12 de setembro.