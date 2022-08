Polícia Militar apreende adolescente que furtou loja de departamentos na Asa Sul

Nesta segunda-feira, 29, a PMDF apreendeu o adolescente que invadiu e furtou vários objetos de uma loja de departamentos na 506 Sul

Na madrugada desta segunda-feira, 29, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) apreendeu o adolescente que invadiu e furtou vários objetos de uma loja de departamentos na 506 Sul.

O jovem foi abordado próximo ao local do furto. Os policiais encontraram os objetos furtados dentro de uma mochila e de várias sacolas.

A ação do adolescente foi filmada pelo circuito de vigilância da loja.

Os militares o conduziram para a 1ª Delegacia da Criança e do Adolescente, na Asa Norte. Os objetos foram restituídos ao gerente da loja.

O adolescente é o mesmo que foi baleado após importunar clientes de uma lanchonete no posto de combustíveis próximo à Torre de TV, no Setor Hoteleiro Sul, no mês passado.

Na ocasião, o adolescente estava armado com uma faca e reagiu à abordagem policial. Ele tentou agredir os militares, mas foi contido com um tiro dado por uma policial militar.