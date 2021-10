Polícia de Minas prende maior falsário do Estado

O criminoso atuava em todos os Estados fornecendo documentos de identidade, carteira de habilitação, documento de carros, contracheques

A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu um homem suspeito de ser um dos maiores fornecedores de documentos e dinheiro falsos do País. Ele foi detido em Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a polícia, o criminoso atuava em todos os Estados fornecendo documentos de identidade, carteira de habilitação, documento de carros, contracheques. Tudo falso, usado para crimes diversos, como golpes, fraudes e até para foragidos da Justiça.

Os trabalhos do falsário eram requisitados por criminosos e por organizações criminosas de todo País, segundo o delegado Domiciano Monteiro.

M.H.M.D. – o nome não foi divulgado -, de 29 anos, passou a ser alvo das investigações da Polícia Civil depois de ser identificado em um esquema de fraudes em locadoras de veículos e instituições financeiras, desmontado em Minas. A apuração começou no início do ano. Em junho, houve uma apreensão de dez carros, avaliados em R$ 1 milhão. Três pessoas foram presas, na ocasião.

O delegado explicou que, a partir das descobertas, as apurações indicaram os crimes do falsário, que foi preso na sexta-feira, 1º.

“Ele fornece documentos falsos no atacado para os grupos criminosos de todo País”, afirmou o delegado. Com ele, foram apreendidos o material usado para confecção dos documentos falsos.

O falsário foi apontado pelos próprios envolvidos como fornecedor de documentos para organizações criminosas em todo Brasil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Chamou a atenção, a qualidade do material falsificado e a quantidade produzida pelo falsário. Com essa prisão acreditamos que haverá prejuízos para diversas organizações criminosas no País”, afirmou Domiciano.

Estadão Conteúdo