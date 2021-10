Documentos mostram que VTCLog não é dona de Offshores

De acordo com os documentos, eles não mentiram, já que, a offshore citada pelos senadores é dos outros dois sócios e não tem relação com a empresa

Dois dias após o depoimento do sócio e da diretora executiva da VTCLog à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da covid, documentos provam que a empresa não é dona de nenhuma offshore.

Durante o depoimento, o sócio, Raimundo Nonato Brasil, e a diretora executiva, Andreia Lima, foram questionados se existiria uma offshore sob o controle da VTCLog, onde eles negaram e, posteriormente, foram acusados de terem mentido.

Porém, de acordo com os documentos conseguidos exclusivamente pelo Jornal de Brasília, entre eles uma Declaração de Capitais Brasileiros no Exterior, do Banco Central, eles não mentiram, já que, a offshore citada pelos senadores é dos outros dois sócios, Carlos Alberto de Sá e Teresa Cristina Reis de Sá, sem relação com a empresa.

“A VTCLOG não é dona, sócia, nem tem recursos em empresa registrada em paraísos fiscais, pelo que se Raimundo ou Andreia respondessem diferentemente disso, aí sim, estariam mentido. Caso o Sr. Senador Rogério de Carvalho tivesse perguntado se os outros sócios da VTCLog tinham uma offshore, aí sim, seria diferente”, diz um dos documentos.

A suspeita sobre a empresa e a offshore Cacatua Holdings Limited após o Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ) divulgar uma lista com nomes de pessoas de todo o mundo que tem ou tinham empresas offshore.

“Para que não pairem dúvidas sobre fato inequívoco, que não foi perguntado pela CPI, os sócios Carlos Aberto e Teresa Reis têm bens e recursos no exterior, o que inclui a titularidade de empresa offshore de nome Cacatua Holdings Limited. a qual está devidamente declarada nos respectivos IRPFs”, continua.

Na última quarta-feira (06), a empresa chegou a enviar para o relator da comissão, o senador Renan Calheiros (MDB-AL), um documento onde também explicavam que a Nonato e Lima não mentiram. Caso fosse provado que os depoentes mentiram sobre as informações, eles e a própria empresa poderiam ser colocados como investigados no relatório final de Calheiros.

“Portanto, respeitosamente e com humildade, rogamos que não haja punição da empresa (e seus representantes) sobre alegação de mentira ou inverdade, na medida em que certamente esta companhia se comportou em absoluta consideração e observância às regras investigativas”, finaliza.

O que é uma offshore?

Uma empresa offshore é um tipo de mecanismo antigo utilizado por pessoas físicas ou jurídicas, podendo ser utilizada para vários fins, como investimentos e compra de bens. Ainda assim, esse tipo de empresa também pode ser utilizada para ocultar recursos de origem ilícita, como corrupção, ou simplesmente evitar a cobrança de impostos nos países de origem de seus donos.

Veja os documentos na íntegra:

