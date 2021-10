Doria está inseguro em razão do avanço da candidatura de Leite, diz aliado de Aécio

“A baixa ou quase nenhuma adesão aos eventos de Doria em Minas falam por si”, afirma. Doria esteve no estado no último fim de semana

Camila Mattoso

BRASÍLIA, DF

As afirmações de tucanos paulistas de que Aécio Neves faz pressão “agressiva” contra João Doria em Minas Gerais irritou a direção partidária mineira. Em resposta a Marco Vinholi, que preside o diretório tucano em São Paulo, o presidente do partido em Minas, Paulo Abi-Ackel, afirma que seus correligionários no estado sentem maior simpatia pelo governador gaúcho, Eduardo Leite, na disputa das prévias partidárias.



“Alguém precisa explicar ao Sr. Vinholi que a indisposição dos membros do PSDB de Minas com a candidatura de Doria não é, em absoluto, decorrente de ações de Aécio Neves, minhas ou de quem quer que seja, mas sim uma resultante da maior simpatia que Eduardo Leite tem entre os tucanos mineiros”, disse Abi-Ackel.



“A baixa ou quase nenhuma adesão aos eventos de Doria em Minas falam por si”, afirma. Doria esteve no estado no último fim de semana. Os paulistas atribuem a falta de apoio à pressão de Aécio. O presidente do PSDB-MG questiona ainda um evento que o diretório paulista do partido fez com jornalistas, na manhã desta quinta (7), para discutir as prévias. Em apresentação, os aliados de Doria disseram que já tinham 65% dos votos.



“Isso não é iniciativa de quem está tranquilo com a campanha do seu candidato. Me parece mais um gesto de insegurança em razão do claro avanço da candidatura de Eduardo Leite”, diz Abi-Ackel. “Nas nossas nossas avaliações, Leite vencerá em todos os estados com exceção de SP, porém por uma margem bem menor do que os aliados do governador Doria divulgam.”