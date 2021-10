Santas Insanas #010 – Depressão

A depressão já é uma das doenças que mais incapacitam no mundo e gera custos altos à população e aos governos

Tá cada vez mais down no high society?

A depressão já é uma das doenças que mais incapacitam no mundo e gera custos altos à população e aos governos. A OMS acredita que até 2030 será a mais proeminente e mortal doença social. Pra que isso não aconteça a mudança de comportamento e de tratamento com o doente deve ser imediata. A eliminação de mitos é o primeiro passo.

É comum entre os pacientes a sensação de que os sintomas são minimizados por quem não compreende pelo que passa o depressivo. Há quem ache que se trata de escolha, de falta de fé e tantos outros equívocos que acabam por trazer mais dor e insegurança a quem vive a depressão.

Encontro semanal entre uma psiquiatra, uma sexóloga e uma jornalista, o Podcats Santas Insanas debate nesse último episódio da primeira temporada, mitos da depressão e impacto no número de suicídios. Elas falam sobre tratamentos possíveis, medicações e preconceito com o auxílio profissional na busca por saúde mental. Participe desse papo construtivo e descubra novas possibilidades de pensamento. Toda quinta um novo episódio às 20h nas plataformas digitais do Jornal de Brasília.

