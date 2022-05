PMDF prende homem por furto de vários aparelhos celulares na Ceilândia

A PMDF prendeu um homem, que não teve identidade revelada, por furto de aparelhos celulares, em um bloco de Taguatinga Centro

Na tarde desta quinta-feira, 12, a Polícia Militar do Distrito Federal prendeu um homem, que não teve identidade revelada, por furto de aparelhos celulares, em um bloco de Taguatinga Centro.

Os policiais militares realizavam patrulhamento quando foram acionados para atender a ocorrência de furto de aparelhos celulares.

Com informações repassadas, a equipe localizou um homem com três aparelhos celulares sob sua posse. Momentos após a captura, uma das vítimas informou que um daqueles celulares era dela.

O homem foi conduzido à 12ª DP, onde outra vítima compareceu reconhecendo o autor.

Outros furtos

Na terça-feira, 10, a Polícia Militar do Distrito Federal, também realizaram a prisão de uma dupla de criminosos que cometia furtos de veículos na região do Plano Piloto.

Os militares avistaram um dos veículos com os suspeitos na entrada da cidade e durante a abordagem encontraram vários produtos que haviam sido furtados de veículos na área da Asa Sul e Asa Norte.

No mesmo dia, a polícia também realizou a prisão de Francisco Silvio Ferreira Chaves, 26 anos, e Jonathan Dantas Lima, 27, envolvidos no roubo ocorrido dia 8 de fevereiro, na saída da sede de uma torcida organizada em Vicente Pires, após a semifinal do Mundial de Clubes.