Programa Renova-DF abre 2.500 vagas de qualificação profissional

As inscrições estão abertas até o dia 23 de maio. Edital prevê vagas para aprendizes com bolsa de R$ 1,2 mil e vale-transporte

A Secretaria de Trabalho do Distrito Federal divulgou o edital de chamamento público para o preenchimento de 2.500 oportunidades no Programa Renova-DF. As inscrições começam nesta sexta-feira (13) e vão até o dia 23 de maio.

O edital foi publicado no Diário Oficial do DF (DODF). As vagas são voltadas para o curso de qualificação para profissional auxiliar de manutenção, que abrange conhecimentos de jardinagem, encanamento, serralheria, instalações elétricas e construção.

Considerado um dos maiores programas de inclusão social e de qualificação profissional do Brasil, o Renova-DF é um exemplo de ação que capacita e ajuda a recolocar pessoas no mercado de trabalho.

Os aprendizes receberão bolsa no valor de R$ 1,2 mil, além de vale-transporte e seguro contra acidentes pessoais. Para isso, devem atender os requisitos do edital.

Inscrições

As inscrições para o Renova-DF devem ser feitas com o preenchimento de um formulário eletrônico disponível no site da Secretaria de Estado de Trabalho (www.trabalho.df.gov.br).

O resultado final da seleção e a convocação dos candidatos selecionados serão divulgados a partir do dia 24 de maio pela Secretaria.