Defesa Civil do DF vira Subsecretaria e volta para a SSP

Governador Ibaneis assinou decreto que altera o comando da Defesa Civil, que volta a ser subordinada à Secretaria de Segurança

A Defesa Civil do Distrito Federal ganhou nova denominação e passou a se chamar Subsecretaria do Sistema de Defesa Civil. A mudança entrou em vigor desde a última quinta (12), com a assinatura de decreto pelo Governador Ibaneis Rocha (MDB).

Em termos gerais, a assinatura do Decreto nº 43.312/2022 não altera a estrutura administrativa e atuais ocupantes de cargos públicos. Porém, a instituição que antes era subordinada ao gabinete do governador, passa ao comando da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF).

A Subsecretaria do Sistema de Defesa Civil deve desempenhar as ações de sua competência definidas pela legislação.