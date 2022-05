Pai e filho são mortos em Taguatinga

Descritos como uma dupla tranquila, a investigação das motivações do crime seguem sob responsabilidade da PCDF

Dois homens foram assassinados em Taguatinga no fim da tarde desta quinta-feira (12). As vítimas, Edson do Carmo de Jesus, 63 anos, e Warlisson Rodrigues de Jesus, 31, eram pai e filho e foram executados na CSG de Taguatinga Sul, o caso é investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

Os dois eram proprietários da Empório Life Pães e Conveniência e foram mortos em um escritório, localizado ao lado do estabelecimento.

Testemunhas disseram ter ouvido pelo menos seis disparos, a polícia foi acionada logo após. Warlisson deixa uma filha.

Nas redes sociais, o rapaz era ativo e compartilhava seu dia a dia, inclusive os itens da padaria administrada por ele e seu pai. Nos comentários das fotos, internautas lamentaram o ocorrido. “Meu Deus, sem acreditar. Descanse em paz”, disse uma.

Descritos como uma dupla tranquila, a investigação das motivações do crime seguem sob responsabilidade da PCDF.