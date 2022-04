Filho de radialista é preso em MT suspeito de matar o pai e atirar contra a mãe no PR

Nesta quarta-feira, foi preso o filho do radialista Antônio Beckhuser em Nova Mutum, suspeito de ser o mandante do assassinato do pai

Nesta quarta-feira, 6, foi preso, ao sair de casa, o filho do radialista Antônio Beckhuser em Nova Mutum, a 269 km de Cuiabá, suspeito de ser o mandante do assassinato do pai. O crime ocorreu em setembro de 2021 na cidade de Ubiratã (PR).

A prisão foi feita pela Polícia Civil, em cumprimento ao mandado de prisão expedido depois de investigações pelos crimes de homicídio e tentativa de homicídio praticados contra os próprios pais. Na residência, a polícia encontrou porções de maconha e de pasta base de cocaína.

Antônio Beckhauser morreu aos 56 anos. Ele trabalhava há mais de 20 anos como radialista.

No dia do crime, a esposa e o filho do radialista também foram atingidos pelos disparos, mas foram socorridos com vida. O filho foi atingindo em tentativa de simular um latrocínio, segundo investigações.

Segundo a Polícia Civil de Mato Grosso, durante o cumprimento do mandado de prisão, o homem foi flagrado, junto com o comparsa e detido também por suspeita de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Em seguida, uma investigação da Polícia Civil do Paraná identificou o filho como o mandante do crime.

Segundo as investigações, o crime foi encomendado devido ao interesse do suspeito na herança e na venda de um imóvel da família. A casa em que ele morava já era investigada por tráfico de drogas.

A Delegacia de Roubos e Furtos de Mato Grosso (Derf) disse que recebeu a informação de que o mandante dos crimes estaria morando no estado, e foi localizado em Nova Mutum.