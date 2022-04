Raven Symoné diz que ‘acredita em terapia’ após trabalhar na TV desde a infância

Em uma entrevista, a atriz também afirmou que sua esposa e sua equipe a ajudam a quebrar barreiras que ela criou na adolescência

Raven Symoné, 36, falou recentemente sobre a importância da terapia em sua vida, em entrevista ao programa de TV da revista People. “Fui protegida durante toda a minha carreira por causa do que me ensinaram a fazer, das pessoas ao meu redor e da minha infância”, disse.

Quando perguntada sobre o porquê de ter se tornado mais franca, após ter trabalhado com televisão desde nova, no seriado “As Visões da Raven” (Disney, 2003-2007), a atriz respondeu: “Acredito em terapia”. Além disso, ela também disse que sua esposa, Miranda Pearman-Maday, e sua equipe atual a ajudam a quebrar barreiras que ela criou quando era jovem.

“Eu me casando com Miranda ajudou muito. As pessoas que estão agora na minha equipe realmente estabeleceram uma base que me faz sentir confortável o suficiente porque sei que alguém me apoia”, completou.

Ela ainda acrescentou que “em situações anteriores, eu diria coisas e recebia todos os tipos de coisas, mas as pessoas do meu lado estavam me castigando tanto quanto todos os outros, e eu não me sentia segura”. A estrela da Disney ainda afirmou que viu pessoas na indústria “serem expulsas” após assumirem publicamente sua sexualidade.

Para ela, a mudança chegou com uma nova geração que disse: “Nós não nos importamos com o que as pessoas dizem”. Em 2021, ela revelou que disse a Disney que queria que sua personagem no reboot “A Casa da Raven” (2017) permanecesse sendo heterossexual.

Ela contou sua decisão ao podcast Pride, e afirmou que a Disney havia proposto que a personagem Raven Baxter se descobrisse lésbica na nova versão da série, para que a atriz, que é lésbica na vida real, se sentisse mais confortável.

Foto/Reprodução

“Houve uma conversa antes do início da série, e me perguntaram: ‘Você gostaria que Raven Baxter fosse lésbica?’ E eu disse não. Eu disse não”, revelou Symoné. Ela afirmou que tem orgulho em ser parte da comunidade LGBTQIA+ e que continua buscando representatividade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A artista explicou que disse não “porque Raven Baxter é Raven Baxter. E é uma personagem que eu tive orgulho de interpretar, mesmo que ela seja heterossexual, cis gênero –eu não me importo– deixe-a ter seu momento”.

Ela ainda pontuou que adicionar uma nova subtrama poderia ser um problema em outros trabalhos em sua carreira. “Se você já me viu em outro personagem, você vê Raven Baxter, e é exatamente isso o que está acontecendo”, disse. “E acho que a única coisa que me diferencia dela agora é muito mais.”

No ano de 2020, a atriz se casou com Miranda Maday em uma cerimônia íntima que reuniu apenas alguns familiares do casal. A atriz assumiu ser homossexual em seu perfil no Twitter no ano de 2013. “Finalmente posso me casar! Valeu governo! Orgulhosa de você”, comemorou a ex-estrela da Disney na rede social.

Na época, a comemoração fazia referência a uma decisão da Suprema Corte dos EUA de derrubar a lei que restringia direitos de casais gays em âmbito federal. Fãs e amigos manifestaram apoio à atriz.