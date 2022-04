Morre ex-senador e fundador do MDB no Rio Grande do Norte

Garibaldi Alves faleceu aos 98 anos, em casa. O anúncio foi feito por Garibaldi Alves Filho, ex-ministro de Dilma Rousseff

O ex-governador do Rio Grande do Norte e ex-ministro de Dilma Rousseff, Garibaldi Alves Filho, anunciou a morte do pai, o também ex-senador e ex-vice-governador do estado, Garibaldi Alves. Aos 98 anos, o pecuarista teve longa carreira política, sendo eleito pela primeira vez em 1958 para deputado estadual. Durante a ditadura teve seu mandato cassado e os direitos políticos suspensos por dez anos.

Garibaldi Alves morreu de causas naturais, na madrugada desta quinta-feira (7), em casa.

P político foi um dos fundadores do MDB no Rio Grande do Norte. Em 2011, assumiu o mandato de senador como suplente de Rosalba Ciarlini, que deixou o legislativo para assumir cargo no governo potiguar.

Aos 87, foi o senador mais idoso da casa naquela altura, mas acabou se licenciando para tratar de problemas de saúde.

Alves era avô do deputado federal Walter Alves. Ele deixa quatro filhos, dez netos, 15 bisnetos e uma trineta.