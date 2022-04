Avô é preso suspeito de estuprar neta na Grande Fortaleza

Nesta segunda-feira um idoso foi preso por suspeita de estupro vulnerável contra a própria neta, que morava com os avós, em Fortaleza

Nesta segunda-feira, 4, um idoso, 61, foi preso por suspeita de estupro vulnerável contra a própria neta, que morava com os avós desde o nascimento, na Região Metropolitana de Fortaleza.

De acordo com a Polícia Civil, os abusos aconteceram quando a menina tinha 11 anos, em 2016. As investigações descobriram que o suspeito, que possuiu antecendentes criminais por ameca e transito, se aproveitava da proximidade com a vitima para realizar o ato.

A captura do suspeito aconteceu na casa da irmã do idoso, mediante o cumprimento de um mandado de prisão preventiva. Após a prisão, o homem foi conduzido para a Delegacia Metropolitana de Itaitinga, onde a ordem judicial foi cumprida. Agora ele se encontra à disposição da Justiça.