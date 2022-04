Dia do Carbonara: veja onde comer um dos pratos mais típicos da culinária italiana

No 6 de abril, o mundo celebra o Carbonara Day, ou, em português, “Dia do Carbonara”, data criada em homenagem a um dos pratos mais célebres da gastronomia italiana e ícone de Roma.

A iniciativa surgiu na Itália através de uma ação promovida pelas Associações das Indústrias do Doce e da Massa Italianos (Aidepi) e pela Organização Internacional da Massa (IPO) e se espalhou pelo resto do planeta A versão clássica do prato leva ovos, guanciale (a papada do porco), queijo pecorino e pimenta do reino. Mas alguns chefs incrementam a receita e dão um toque personalizado.

Se você é apaixonado pela gastronomia Italiana não pode deixar essa data tão saborosa “passar em branco”, então… Andiamo em grande estilo! Veja onde apreciar um bom carbonara em Brasília:

No Ticiana Werner (201 Sul), um dos mais tradicionais na cidade, o spaghetti à carbonara é feito com massa tipo spaghetti, bacon, queijo parmesão, gema de ovo, creme de leite e pimenta do reino (R$ 46,00).

Spaghetti à Carbonara – Ticiana Werner. Foto: Victor Rocha Spaghetti à Carbonara – Ticiana Werner. Foto: Victor Rocha

No descolado Paris 6 (Shopping ID), o prato ganhou três versões: spaghetti carbonara au crevettes et brie – massa com bacon, vinho branco, camarões, creme de leite, queijo brie, gema pasteurizada e camarões rosa ao azeite trufado e flor de sal (R$ 97); o Paillard Carbonara, um filé paillard servido em panelinha de ferro finalizado com molho rôti sob spaghetti carbonara (R$ 72) e o spaghetti au poulet, massa ao molho carbonara feito com bacon, parmesão, creme de leite, gema de ovo e tiras de frango (R$ 58,00).

Spaghetti carbonara au crevettes et brie – Paris 6. Foto: Divulgação

No recém-inaugurado, Marie (103 Sul), a receita ganha um toque especial e vem com pistache. O linguine au carbonara leva linguine fresco à carbonara com guanciale e pistache picado (R$ 88,00).

Linguine au carbonara – Marie. Foto: Fábio Lacerda

O italiano Solo Ristorante (403 Sul), segue a clássica receita à risca. O spaghetti ala carbonara da casa é feita com massa de grano duro com guanciale, gema de ovo, queijo pecorino, parmesão e pimenta do reino moída (R$ 75,00).

Spaghetti ala carbonara – Solo Ristorante. Foto: Fábio Lacerda Spaghetti ala carbonara – Solo Ristorante. Foto: Fábio Lacerda

Fechando a lista vem o wine bar moderninho, Vino! (413 sul). O local tem uma variedade enorme de vinhos em taça e sempre um prato em versão reduzida para acompanhar. Assim dá pra provar vários pratos com vinhos diferentes. O spaghetti carbonara deles é com massa grano duro servida com um creme de parmesão emulsionado com gema caipira e guanciale. Finalizada com gema mole por cima (R$ 39,00).

Spaghetti carbonara – Vino!. Foto: Divulgação Spaghetti carbonara – Vino!. Foto: Divulgação

Agora é só escolher um desses restaurantes e curtir a data!

Serviço

Marie Cuisine

Endereço: CLS 103 bloco A loja 02 e 06 – Asa Sul

Reservas: 61 2411 3437

Horário de funcionamento: De segunda a quinta, das 12h às 16h e das 19h à 0h. Sexta e sábado, das 12h às 17h e das 18h à 1h. Domingo, das 12h às 17h

Instagram: @mariecuisinebrasilia

Paris 6

Telefone: (61) 3037 3437

Endereço: SCN Quadra 6 – Shopping ID

Horário de funcionamento: Todos os dias, das 12h às 23h

Instagram: @paris6.brasilia

Solo Ristorante

Telefone: (61) 3879 1889

Endereço: CLS 403 Bloco C loja 22 – Asa Sul

Instagram: @solo.ristorante

Horário de funcionamento: De segunda a quinta, das 11h30 às 15h e 18h30 às 23h30. Sexta e sábado, das 11h30 às 24h. Domingo, das 12h às 17h

Ticiana Werner Restaurante e Wine Bar

Telefone: (61) 3226 9947

Endereço: CLS 201 bloco C loja 11 – Asa Sul

Instagram: @ticianawerner

Site: www.ticianawerner.com.br

Horário de funcionamento: De segunda a sábado, das 11h30 às 23h30

Vino!

Telefone: (61) 99539.5830

Endereço: CLS 413, Bloco D loja 30 – Asa Sul

Horário de funcionamento: De segunda a quinta, das 17h às 23h30

Instagram: @vino.brasilia