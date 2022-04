Tutor faz ‘chá revelação’ para celebrar gravidez de cachorra companheira de aventuras em MS

Em Campo Grande um tutor resolveu fazer um ensaio fotográfico com sua cachorra, com a temática, chá de revelação, em comemoração da gravidez

Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, um tutor resolveu fazer um ensaio fotográfico com sua cachorra, com a temática, chá de revelação, em comemoração da gravidez da Neguinha, nome de sua cachorra. As fotos da cadela da raça husky siberiano contaram com todos os elementos de um verdadeiro ‘chá revelação’.

O tutor de Neguinha, o empresário Ricardo de Almeida Ferreira, 30 anos, levou para a ocasião trajes especiais para a grávida, itens decorativos e até a clássica fumaça colorida. “Levamos [fumaça] rosa e azul, mas o vento atrapalhou e o azul voou antes das fotos”, conta Ricardo entre risos.

O local para o ensaio fotográfico foi escolhido levando em consideração a beleza natural. O canteiro florido de Ipês da avenida Fernando Corrêa da Costa, no centro de Campo Grande, foi o cenário do ‘chá revelação’ de Neguinha, com pétalas rosas ao redor da cadela, criando a ambientação ideal para o momento.

De acordo com o tutor, a gravidez foi planejada. “Eu faço parte de um grupo de husky siberiano, porque eu já queria colocar ela para cruzar, porque queria ficar com um filhote e também para ela ter companhia em casa, porque somos só nós dois”, relata.

De acordo com ele, o bem-estar de Neguinha é o que mais importa.

“Eu posso brincar com ela o dia inteiro, mas não é a mesma coisa que um outro cachorro da mesma espécie que ela”.

Após 61 dias de gestação, Neguinha deu à luz cinco filhotes, 3 machos e 2 fêmeas, no final de março.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Os filhotinhos nasceram um dia depois do ensaio fotográfico”, conta Ricardo.