Fotógrafo faz registro ‘raro’ de sucuri de mais de 6 metros em rio de água cristalina em MS￼

O fotógrafo e monitor ambiental Fernando Maidana compartilhou em sua rede social, um registro raro de uma sucuri de, aproximadamente, seis metros, dentro d’água, em um rio cristalino, em Jardim (MS).

“Eu estava fazendo monitoramento da área, avistei, vi ela e fiz o registro. Mantive uma distância e fiz o registro com uma Go-Pro”, relata Maidana.

Há quatro anos no ramo do ecoturismo, Maidana relata que o registro da sucuri gigante dentro da água é algo “raro” e que conseguiu o registro depois de muito tempo de observação e respeitando o espaço do animal.

“A natureza proporciona, todos os dias, um encontro diferente. Quando você vê uma sucuri, já é algo raro. Agora, você vê-la dentro da água é mais raro ainda. Fazer um avistamento de sucuri é muito difícil. Na água é super diferente e difícil, na água é bem incrível”, mencionou Maidana com orgulho do feito.

“Quando você avistar um animal, deve observar o comportamento do animal, ver para onde está indo e tomar cuidado. Não deve agir na emoção. Toda filmagem ou fotografia de animais selvagens gera um esforço e devemos prezar pela nossa segurança e a dos animais”, finaliza.