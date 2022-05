Atropelamento envolvendo pedestre e ônibus de resulta em óbito no Itapoã – DF

CBMDF atendeu a uma ocorrência de atropelamento envolvendo pedestre e ônibus de transporte coletivo urbano

Na noite dessa quarta-feira, 24, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a uma ocorrência, empenhando 03 viaturas e 12 militares, de atropelamento envolvendo pedestre e ônibus de transporte coletivo urbano próximo à Quadra 332 do Condomínio Del lago II, região do Itapoã, Distrito Federal.

Ao chegarem no local os bombeiros, encontraram uma pessoa do sexo masculino, sem nome revelado, no solo inconsciente. Segundo relato de testemunhas, a vítima teria caído na frente do ônibus que estava em trânsito, assim sendo atingida.

Após avaliação dos socorristas, o homem apresentou sinais incompatíveis com a vida, e foi declarado óbito no local pelo CBMDF.

O veículo envolvido foi um ônibus Mascarello de cor cinza, da Cooperativa Coobrataete, conduzido pelo senhor A.R.S., sem idade confirmada, foi atendido e avaliado pelos bombeiros e constatado que estava sem lesões, com isso não houve necessidade de transporte ao hospital.

Não se tem informações sobre os passageiros do ônibus.

A PMDF e a perícia foram acionadas, para se descobrir a dinâmica do acidente.