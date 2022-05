Novo lote do FGTS é liberado; veja quem tem direito

O crédito será feito nesta quarta-feira (25) para nascidos em agosto e, no sábado (28), para aniversariantes de setembro

Natalie Vanz Bettoni e Cristiane Gercina

Curitiba, PR e São Paulo, SP

A Caixa Econômica Federal libera, nesta semana, o saque extraordinário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) a 6,8 milhões de trabalhadores. O crédito será feito nesta quarta-feira (25) para nascidos em agosto e, no sábado (28), para aniversariantes de setembro.

O banco libera até R$ 1.000 a quem tem saldo na conta do Fundo de Garantia. O dinheiro é movimentado pelo aplicativo Caixa Tem, que permite ao usuário fazer compras, pagar contas e realizar transferências. Também é possível sacar os valores nos caixas eletrônicos, correspondentes Caixa Aqui e nas lotéricas. Para isso, é necessário gerar um código no aplicativo.

O FGTS extraordinário é pago automaticamente para a maioria dos profissionais com direito aos valores. No entanto, há casos em que o crédito não será automático e o cidadão precisará fazer a solicitação. A regra vale para trabalhadores que não utilizaram o saque extraordinário em 2020. Neste caso, será preciso atualizar o cadastro e solicitar a retirada.

A solicitação é feita no aplicativo do FGTS. Depois que realiza a atualização e pede o saque, o cidadão precisa esperar alguns dias para ter a liberação. Com isso, segundo a Caixa, o Fundo de Garantia será pago na próxima “janela” de liberação, sem considerar de fato o mês do nascimento, caso a data de aniversário do trabalhador já tenha sido contemplada pelo calendário de pagamentos.

VEJA COMO SOLICITAR O SAQUE DO FGTS:

Acesse o app FGTS Clique em “Entrar no aplicativo” e, depois, em “Continuar” Informe o CPF, vá em “Não sou um robô” e clique em “Próximo” Digite sua senha e vá em “Entrar” O app poderá trazer explicações sobre a nova modalidade de saque; clique em “Entendi” Se houver uma fila virtual, espere, logo será atendido Na página inicial, vá em “Saque Extraordinário” Na próxima tela, aparecerá a informação de quanto você poderá sacar Para saber de quais contas o dinheiro será retirado, clique em “Ver contas FGTS liberadas” Caso a liberação não tenha ocorrido de forma automática, o sistema informará que é preciso solicitar o saque; vá em “Solicitar saque”, abaixo, em laranja e, depois, clique em “Confirmar” Aparecerá a seguinte mensagem: “A Caixa irá processar a solicitação e caso esteja tudo certo, o valor será creditado em sua conta” Em poucos minutos, a solicitação será processada e o trabalhador verá informações como número da conta aberta, valor a ser sacado e data da retirada

QUEM TEM DIREITO

O saque extraordinário do FGTS foi liberado pela medida provisória 1.105, de 17 de março deste ano. Segundo a regra, todos os trabalhadores com conta no Fundo de Garantia com saldo têm direito ao valor. Ao todo, serão pagos cerca de R$ 30 bilhões para aproximadamente 42 milhões de trabalhadores.

Os valores ficarão disponíveis até o dia 15 de dezembro. Quem não quiser receber pode realizar o desfazimento do crédito até 10 de novembro. Quem não sacar até 15 de dezembro tem o valor devolvido ao Fundo de Garantia, sem prejuízo, com correção monetária.

CONFIRA O CALENDÁRIO DE SAQUE DO FGTS 2022

Mês de nascimento Data de depósito Quantos poderão sacar (em milhões) Total liberado (em bi)

Janeiro Liberado 3,9 2,7

Fevereiro Liberado 3,2 2,2

Março Liberado 3,5 2,5

Abril Liberado 3,7 2,6

Maio Liberado 3,8 2,7

Junho Liberado 3,6 2,6

Julho Liberado 3,5 2,5

Agosto 25 de maio 3,4 2,4

Setembro 28 de maio 3,4 2,6

Outubro 1º de junho 3,5 2,5

Novembro 8 de junho 3,2 2,4

Dezembro 15 de junho 3,3 2,3

COMO SABER SE VOU RECEBER?

O trabalhador pode consultar o app FGTS para saber se terá o dinheiro de forma automática ou se será preciso fazer a solicitação. Veja o passo a passo da consulta:

Atualize ou baixe o aplicativo FGTS no seu celular

Depois, abra o app e clique em “Entrar no aplicativo”

O programa perguntará se pode utilizar caixa.gov.br; clique em “Continuar”

Informe seu CPF, vá em “Não sou um robô” e, depois, em “Próximo”; se o programa pedir para identificar imagens, identifique-as e vá em “Verificar”

Informe a senha e clique em “Entrar”

Aparecerá uma mensagem com informações sobre o saque extraordinário do FGTS, clique em “Entendi”

Na tela inicial, vá em “Saque Extraordinário”, no quadro laranja

Na próxima tela, aparecerá o valor que estará disponível para você sacar

Para saber de quais contas o valor está sendo debitado, clique em “Ver contas FGTS liberadas”

QUEM TEM DIREITO AO FUNDO DE GARANTIA

Todo trabalhador brasileiro com contrato de trabalho formal, regido pela CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), e, também, trabalhadores domésticos, rurais, temporários, intermitentes, avulsos, safreiros (operários rurais que trabalham apenas no período de colheita) e atletas profissionais.

Pela lei, o empregador deposita todo mês 8% do salário do profissional em uma conta em nome dele. Na demissão sem justa causa o trabalhador pode fazer o saque, além de receber 40% de multa sobre os valores depositados no período de vigência do contrato.

MEDIDA FAZ PARTE DE PACOTE DO GOVERNO EM ANO ELEITORAL

A liberação do FGTS faz parte do Programa Renda e Oportunidade, lançado pelo governo no dia 17 de março. Ao todo, o Planalto afirma que disponibilizará R$ 150 bilhões aos trabalhadores. Há ainda o adiantamento do 13º para aposentados e pensionistas do INSS —o pagamento da segunda parcela começa nesta quarta (25).

Também foram anunciadas outras medidas, como a possibilidade de empréstimo consignado a quem tem BPC (Benefício de Prestação Continuada) e Auxílio Brasil, além de empréstimos via Caixa Tem para pessoas físicas e MEIs (Microempreendedores Individuais), inclusive se estiverem com nome sujo, com dívidas de até R$ 3.000.

