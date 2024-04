A Cantoria de Repente faz giro pelo norte do DF

A Cantoria de Repente, originária do Sertão Nordestino, está presente no centro do país desde a construção da Capital Federal e tem como seu principal polo a Casa do Cantador em Ceilândia, localizada na região sul do Distrito Federal. No entanto, essa cultura popular também se faz presente no norte, como em Planaltina e Sobradinho, onde pioneiros contribuíram para a difusão da cantoria de viola nordestina, como também é conhecido o Repente.

Reafirmar a presença dessa cultura nessas duas localidades se faz relevante pela importância de reforçar a identidade cultural das comunidades locais. Assim sendo, o violeiro e cantador nordestino Osnir Soares, que hoje mora em Planaltina, percorreu espaços públicos apresentando o Repente, acompanhado de Chico de Assis e João Santana, duas referências no DF e Brasil afora.

Em cada pausa, com passagens por Paranoá e Asa Norte além de Sobradinho e Planaltina, foram apresentados aos moradores estilos distintos de Repente, entre eles: Sextilhas, Motes de 7 e 10 Sílabas, como Mourão, Galope à Beira-Mar, Oitavas, Décimas, 7 Linhas, Quadrão e Martelo Alagoano. Nesses encontros, foram distribuídos livretos de literatura de cordel, arte de igual origem e que retrata hábitos e costumes de tradição rural e matuta.



Ontem, pela manhã, foi a vez da Escola Classe Alta-mir, em Planaltina, ser tomada pela cantoria. Hoje, às 13h30, os repentistas retornarão ao colégio. A próxima apresentação está prevista para 2 de maio, às 15h, no Centro de Ensino Fundamental 19 de Ceilândia. Ainda serão agendadas outros encontros em Escolas do Paranoá, Planaltina, Sobradinho e Asa Norte, além de uma no Complexo Cultural de Planaltina.

Com a realização deste projeto –– que conta com fomento do Fundo de Apoio à Cultura do DF, e tem como base a criação e o fortalecimento de uma identidade cultural própria ––, cerca de 2 mil moradores, de gêneros distintos e diferentes faixas etárias, terão a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre suas origens. O giro pelo norte do DF teve início em novembro de 2023 e se estenderá até maio deste ano, com passagens por feira, escolas públicas, centro de tradições, em Sobradinho, e complexo cultural, em Planaltina.