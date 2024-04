Roupa Nova celebra 40 anos com dois shows em Brasília

Roupa Nova, a icônica banda responsável pela trilha de mais de 35 temas de novela, celebra 40 anos de uma trajetória musical que marcou gerações com dois shows no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, nesta sexta (26/4) e no sábado (27/4). Os ingressos estão à venda no site da Bilheteria Digital.

Os shows prometem envolver o público em uma atmosfera repleta de sucessos que marcaram épocas e conquistaram corações ao longo de quatro décadas de carreira. São gerações que atravessaram as mudanças na música e seguem fiéis em cada palco que pisam Cleberson Horsth, Ricardo Feghali, Kiko, NandoSerginho Herval e Fábio Nestares, que chegou para somar.

A história da banda é digna de aplausos, sendo a única no Brasil a manter a mesma formação desde o início de sua jornada musical. Jornada essa que é vencedora, premiada e reconhecida. São mais de 15 troféus, entre eles Grammy latino de melhor álbum pop contemporâneo; 10 vezes como melhor grupo pelo Prêmio da Música Brasileira, Prêmio Caras; Troféu Imprensa e Prêmio Tim de Música, entre outros.

SOBRE A BANDA

Tudo começou em 1980 quando foram chamados para gravar um tema de final de ano da rádio Cidade. Mariozinho Rocha, produtor naquela ocasião, sugeriu que o nome da banda mudasse para o que hoje é um nome conhecido e amado por todo Brasil.

Quando o assunto é trilha de novela, Roupa Nova é recordista. O grupo é responsável por tocar o “Tema da Vitória”, composto e arranjado por Eduardo Souto Neto, que mais tarde se tornaria tema de Ayrton Senna; pela música tema do “Xou da Xuxa” e do “Vídeo Show”, todos da Rede Globo, além do “Rock in Rio”. Nas canções mais famosas estão Whisky a Go-Go, Dona, Volta pra Mim, Anjo, Seguindo no Trem Azul, A Viagem, Coração Pirata, entre muitas outras.

4 DÉCADAS + de 35 milhões de cópias vendidas; 38 discos lançados ; 35 temas de novela; 20 indicações a prêmios; 15 premiações; Milhares de shows lotados.

Vencedores do Grammy Latino de melhor álbum pop contemporâneo brasileiro com o disco Roupa Nova em Londres, gravado em 2009 nos estúdios de Abbey Road, na capital britânica, a banda acumula discos de ouro e platina, como o álbum Roupa Nova 30 anos, de 2010. Em 2015, o grupo lançou o CD e DVD Todo Amor do Mundo, que conta com participações de Tico Santa Cruz, Alexandre Pires, Ed Motta e Angélica. O disco intercala canções e narrativas trazendo partes da história da banda desde antes do seu início, na década de 1960.

Dentre as parcerias que a banda já fez ao longo de toda a carreira estão Roberto Carlos, Ivete Sangalo, Rita Lee, Sandra de Sá, Zélia Duncan, Fagner, Steve Hackett, David Coverdale, Fafá de Belém, Lulu Santos, Leandro & Leonardo, Daniel, Ney Matogrosso, Luan Santana, Maite Perroni e outros.

Sempre inovando, nesses 40 anos de muitos acordes, a banda lançou o álbum As Novas do Roupa, composto por 11 canções inéditas, que estão disponíveis nas principais plataformas digitais.

Em 2022, a banda gravou um inédito e emocionante projeto comemorativo aos 40 anos, com participações especiais de ANAVITÓRIA, Daniel, Marcos & Belutti, Melim e Tiago Abravanel, que deram voz a sucessos que transcendem as barreiras da música. Dando continuidade ao sonho da banda com uma linda e merecida homenagem ao Paulinho, Roupa Nova usou uma holografia do ídolo, que interpretou junto aos demais integrantes a canção “Os Corações Não São Iguais”, fazendo as mais de 10 mil pessoas presentes irem às lágrimas na Jeunesse Arena, Rio de Janeiro.

Oficialmente fazendo parte da banda, Fábio Nestares entra para somar, e passa a ser o sétimo Roupa Nova, assumindo os vocais ao lado dos demais integrantes.

O ano de 2023 trouxe lançamentos e novidades. Disponível nas plataformas de streaming, Roupa Nova 40 anos também está disponível para assinantes Globoplay e no YouTube oficial da banda. Outra novidade foi o anúncio do “Navio Roupa Nova 40 anos”, que coroa a grande história de uma das maiores bandas brasileiras em atividade. Promovido pela PromoAção, principal empresa de navios temáticos do mundo, a embarcação sairá em março de 2024 e promete muitas emoções a bordo do luxuoso MSC Preziosa, além de muitas atrações especiais.



Roupa Nova – 40 anos de Sucesso

Dias 26/4 (sexta) e 27/4 (sábado, às 22h, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. Ingressos a partir de R$ 120, à venda na Bilheteria Digital. Classificação Indicativa: 14 anos. Informações: (61) 3554-4005 / WhatsApp: (61) 98141-1990