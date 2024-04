Ney Matogrosso aparece no Love Cabaret e anuncia show em estádio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Ney Matogrosso, 82, surpreendeu o público do Love Cabaret, a nova Love Story, no centro de São Paulo, e anunciou que fará uma nova versão de seu show Bloco na Rua no Allianz Parque, no dia 10 de agosto.

O cantor subiu ao palco em que se apresentava a artista Indra Haretrava nesta quinta-feira (25) e brincou com a plateia. “Vocês devem estar curiosos”, disse antes de informar a novidade.

Segundo ele, será o primeiro de uma série de shows em estádios. Os ingressos começam a ser vendidos nesta sexta-feira (26), às 14h, na plataforma Eventim.

A produtora 30e divulgou que o show será “gigante, do tamanho que essa lenda merece”.

Bloco na Rua tem repertório diversificado, com canções de artistas como Rita Lee, Chico Buarque, Itamar Assumpção, Fagner e Raul Seixas.

Com a roupagem nova, o show vai se chamar Bloco na Rua – Ginga para Dar & Vender. O espetáculo terá recursos tecnológicos, visuais e cenográficos. Os ingressos custarão entre R$ 100 e R$ 350.