Gracias a La Vida de volta aos palcos de Brasília

Neste fim de semana, o musical “Gracias a la Vida” – última obra teatral dirigida pelo aclamado diretor Hugo Rodas – finaliza a sua segunda temporada no Instituto Cervantes, com duas únicas apresentações: sexta (26/04) e sábado (27/04), às 19h. Os ingressos podem ser adquiridos gratuitamente, no local, a partir de duas horas antes do início de cada sessão.

Gracias a la Vida é uma viagem pela América Latina, “o continente insubmisso”, segundo o roteirista, Pedro Tierra. Por meio da música, da imagem, da poesia e da história, o espetáculo toca o coração e o pensamento dos espectadores para envolvê-los em uma jornada pelas revoluções do sul do continente americano.

Espetáculo musical Gracias a La Vida. Crédito: Beatriz Braga

O projeto, realizado com fomento da Funarte, conta com direção geral de Dorival Brandão e direção artística de Sheila Campos.

Desde a estreia da segunda temporada, o espetáculo circulou em diversos lugares, possibilitando o acesso a diferentes públicos e a descentralização do teatro na capital. Entre eles, o Espaço Cultural Renato Russo, o Complexo Cultural da Samambaia e o Sesi Taguatinga.

Música e obra

A canção-ícone da chilena Violeta Parra, que nomeia e inspira o musical, remete diretamente à força revolucionária que conduz a obra. Entretanto, em lugar de ater-se ao tradicional popular, típico das composições do gênero, a peça inova nas interpretações da trilha sonora.

Espetáculo musical Gracias a La Vida. Crédito: Beatriz Braga

“Contamos com um conjunto de músicos bastante militantes, completamente engajados com a pauta. Quando anunciamos o projeto para convocar integrantes, a adesão foi rápida e fácil. Além disso, temos a condução de um maestro hondurenho e a direção artística de um uruguaio, ambos tendo vivido ditaduras em seus respectivos países. Tudo isso contribuiu fortemente para dar liga à produção”, conta Dorival Brandão, idealizador do projeto.

Espetáculo musical Gracias a la Vida

Dias 26/04 (sexta) e 27/04 (sábado), às 19h, no Instituto Cervantes em Brasília (907 Sul). Ingressos: podem ser retirados, no local, gratuitamente, a partir de duas hora antes do início de cada sessão. Classificação: livre. Informações: @graciasalavidamusical