Colisão seguida de tombamento deixa uma vítima no Eixo Monumental

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu uma colisão, seguida de tombamento, entre veículos de passeio nesta sexta-feira (03). Uma pessoa ficou ferida. O acidente ocorreu no Eixo Monumental, em frente à Catedral de Brasília, no sentido Rodoviária — Esplanada.

O primeiro carro era conduzido por um homem de 31 anos, que colidiu contra outro carro, conduzido por um homem de 42 anos. Ele tombou em seguida.

O condutor do primeiro carro, cujo veículo tombou, foi examinado pela equipe de socorristas e conduzido ao Hospital Prontonorte pela CBMDF com escoriações no joelho e braço esquerdos. Ele se encontrava consciente, desorientado e estável. O condutor do outro veículo foi avaliado e não houve necessidade de condução para o ambiente hospitalar.

Os riscos presentes foram gerenciados, e o trânsito no local foi afetado, permanecendo apenas uma faixa livre durante o atendimento da ocorrência. O local ficou aos cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) para as providências necessárias.