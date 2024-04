Casa dos Quatro recebe primeiro espetáculo internacional

“O canto das cigarras” é uma peça de teatro e teatro de objetos, escrita e interpretada pela argentina Marcela De Grande, sob a direção de Germán Rodríguez. A artista faz apresentação única nesta sexta-feira (26), às 20h no Teatro Ribondi, da Casa dos Quatro, na 708 Norte.

A peça foi criada a partir de 24 histórias de vida de netos, restituídos pelas Avós da Praça de Maio, filhos de desaparecidos que foram roubados durante a ditadura militar, e mais tarde encontrados (até 40 anos depois) pelas suas famílias biológicas.

A autora, contemporânea desses netos e netas, faz um trabalho de pesquisa e de reconstrução da memória social e pessoal, alternando no espetáculo momentos cândidos e até engraçados da sua infância com histórias documentadas de outros meninos e meninas. Assim, entre o riso inocente do olhar de uma criança e algumas lágrimas nascidas da consciência da dor, os destinos de todos vão mostrando a complexidade do que aconteceu naquela época atroz da Argentina, o impacto que ainda tem em todos nós e o jeito, às vezes, distraído, em que todos somos sujeitos, produzidos e produtores, da grande história.



O canto das cigarras

Adaptação para o português do espetáculo El canto de las Cigarras. Apresentação única nesta sexta-feira (26/4), às 20h, no Teatro Ribondi – Casa dos Quatro (708 Norte, Bl. F, Lj. 1). Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia), disponíveis no Sympla. Classificação indicativa: 12 anos