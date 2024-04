Sesc+Pop: elas comandam o show

Com a recém-descoberta de sua gravidez, a cantora e compositora IZA, dona de uma voz potente e um carisma sem igual, mescla em suas produções o pop, R&B, soul e música brasileira, apresenta-se neste sábado (27/4), no Sesc+Pop. O projeto traz também shows de Cynthia Luz e das brasilienses Margaridas, gratuitamente, no Guará. Nos intervalos, quem agita a festa é a DJ Ketlen.

IZA chega à capital com o show de seu segundo álbum, “Afrodhit”, totalmente dedicado ao feminino e que reflete o momento artístico da cantora. “Sem dúvida, Afrodhit é 100% eu; é um álbum no qual eu me reencontrei como artista. Passei por um processo de revolução para conseguir falar sobre coisas que aconteceram comigo, ou sobre coisas sobre as quais não me sentia confortável para falar. É um momento em que eu menos tenho me preocupado com aquilo que o outro compreende da minha arte, porque isso não é mais uma responsabilidade minha”, explica IZA.

A potência e a alta temperatura do som são traços em comum entre os dois álbuns efetivamente lançados por IZA, o primeiro, “Dona de Mim” e, agora, “Afrodhit”, discos separados por cinco anos e por uma série de singles e EPs. “Desde o início eu já sabia que queria contar uma história com esse álbum, uma música com a outra, em termos de narrativa mesmo”, diz. “Foi muito importante entender as músicas como um todo. Então, por mais que a gente tenha gêneros diferentes, como reggae, dub, o pagodão, R&B, trap e funk, foi muito importante que a gente conseguisse alinhar tudo esteticamente”, conclui IZA.

IZA. Crédito: MarVin/Divulgação

O repertório da apresentação no Sesc+Pop inclui algumas faixas do novo disco, como “Fé Nas Maluca”, um feat MC Carol, mix de funk e trap, que ficou marcado para os fãs. “Foi muito divertido fazer essa música. A parceria foi e é imediata. A Carol é uma pessoa sensacional e uma artista incrível, que eu admiro demais”, revela a cantora.

Além disso, o público pode esperar outros vários sucessos de IZA, como “Que Se Vá”, “Mega da Virada”, “Nunca Mais” e “Fiu Fiu”, assim como as músicas já conhecidas na voz da cantora como “Brisa”, “Pesadão”, “Meu Talismã”, “Fé e Sem Filtro” no set list.

Para completar o espetáculo, IZA traz seu balé, com coreografias que mesclam movimentos corporais e contemporâneos, sempre aliados aos estilos street e urban. Ao fundo, um telão de led exibe um conteúdo especialmente criado para a era de “Afrodhit”.

IZA. Crédito: MarVin/Divulgação

Liberdade e recomeços

Cantoras, compositoras, musicistas e irmãs, Maria Paula e Sabrina, mais conhecidas como Margaridas, vêm chamando atenção da cena autoral do Distrito Federal. Donas de vozes e presenças marcantes, têm conquistado o público com muito talento, carisma e versatilidade. Residentes de Taguatinga, utilizam a liberdade, força e expressividade feminina como temas centrais de suas “escrevivências”.

Margaridas. Crédito: Divulgação

“É uma honra poder representar o Distrito Federal em um evento tão grandioso e empoderado. É muito gratificante estar no mesmo palco que a IZA, uma artista que referência para o nosso trabalho”, pontua Sabrina. “Estar rodeada por artistas mulheres incríveis é um supercombustível para entregar um show com muito amor e dedicação. Será só felicidade do início ao fim”, garante.

Já Cynthia Luz apresenta, pela primeira vez na capital, o álbum “Ciclo Vicioso”. Lançado em março deste ano, o disco da cantora expõe muitos altos e baixos de sua jornada como artista para encontrar força em sua “eu do passado”, revelando, por fim, que “todo ciclo vicioso tem um fim”.

Cynthia Luz. Crédito: Divulgação

O álbum conta com 11 músicas, incluindo a faixa-foco “Pegando Carona” e “Angústia”, parceria inédita com MC Leozinho ZS, nome lendário dentro do funk. “A gente está emocionado em poder fazer o nosso show novo em Brasília, um lugar tão incrível para a música, para nós que somos artistas independentes. Nossa expectativa é que as pessoas se emocionem, que se cantem com a gente, e que seja um dia inesquecível para geral”, comemora Cynthia.

Sesc+Pop

Com IZA, Cynthia Luz e Margaridas. Neste sábado (27/4), das 17h às 23h, no gramado ao lado da Avenida Contorno, em frente a QE 17, no Guará 2. Ingressos: retirada gratuita, mediante doação de um quilo de alimento não perecível. Classificação indicativa: livre.