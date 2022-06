Cezar Degraf lança novo single “Lutar e Vencer”

Na próxima quarta-feira, 15, “Lutar e Vencer”, o novo single de Cezar Degraf será lançado e irá trazer uma proposta ousada. Com uma mensagem de superação atual, a música inova dentro da obra do artista, com timbres de guitarras marcantes.

Após recentemente alcançar a marca de 200 mil plays no Spotify apenas com o single “Indestrutível”, Degraf lança aquela que pode ser considerada sua melhor obra, desde que passou a se dedicar a carreira solo – em paralelo a estrada com a Vontana – em 2019.

“‘Lutar e Vencer’ é meu sexto single solo. Trago uma estética instrumental mais pesada para essa música. Algo que sempre me agradou e também faz parte da minha construção e referência musical. A letra fala sobre vencer as adversidades e obstáculos. Quantas batalhas travamos no nosso dia a dia, não é mesmo? Batalhas que só nós sabemos. Espero que as pessoas se identifiquem com a mensagem”, destaca Cezar Degraf.

Vídeo: Reprodução

A carreira do compositor começou ainda na década de 1990. Atualmente, além da carreira solo, Cezar é o idealizador e produtor do projeto Alto Volume, que tem reacendido a cena da música autoral no Distrito Federal e no Entorno.

Com sua bagagem, já se apresentou em importantes festivais para grandes públicos, obtendo também indicações ao Music Pro Award PPM.

Carreira Solo

Em setembro de 2019, iniciou seu trabalho solo com o lançamento do single “Inspiração”. A música traz uma visão otimista sobre como vencer as dificuldades da vida que a cada dia tentam nos derrubar.

A música “Inspiração” atingiu mais de 500 mil views, somando todas as plataformas de vídeo, além de ser tema de uma ação sobre o Setembro Amarelo da multinacional Adobe.

Em fevereiro de 2020, Degraf lançou a contestadora e visceral “A Tribo”, obtendo elogios da crítica e do público. Em 2021, dando continuidade à sua carreira solo, lançou os singles “1000 KM” e “INDESTRUTÍVEL”. As duas canções foram destaques nas plataformas de streaming, principalmente no Spotify, entrando em diversas playlists oficiais.

Atualmente, Cezar Degraf é um dos artistas de rock independente do Distrito Federal mais escutado nas plataformas de streaming e indicado pelos principais meios de comunicação de música do Brasil como; Showlivre, TrackList (MTV BRASIL), Palco MP3, Tenho Mais Discos Que Amigos e RockNBold.