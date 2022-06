Britney Spears consegue ordem de restrição contra ex após invasão no casamento

Jason Alexander chegou a fazer uma live em seu perfil no Instagram para mostrar o local da cerimônia da artista com Sam Asghari

A cantora Britney Spears, 40, ficou furiosa depois de ver que seu ex-marido, Jason Alexander, 40, tentou invadir seu casamento. Por isso, segundo o site TMZ, ela acaba de conseguir de um juiz um mandado com uma ordem de restrição contra ele pelos próximos três anos.

Segundo a publicação, a partir de agora, Alexander não pode chegar perto nem incomodar de qualquer forma a cantora. Ele também foi acusado de perseguição.

O juiz ainda estabeleceu uma fiança com valor equivalente a mais de R$ 500 mil e ele terá de entregar qualquer arma de fogo que possua.

Segundo o site EW, Alexander, que foi preso após a tentativa de invasão, já tinha um mandado pendente por ter violado uma ordem de restrição contra uma outra mulher.

Alexander chegou a fazer uma live em seu perfil no Instagram para mostrar o local da cerimônia de Spears com Sam Asghari, 28, e as decorações que ainda estavam sendo montadas pelos organizadores da festa. Segundo a People, ele podia ser ouvido gritando o nome dela e afirmando aos seguranças que havia sido convidado para o casamento.

“Britney Spears me convidou aqui. Ela é minha primeira esposa, minha única esposa. Eu sou seu primeiro marido. Estou aqui para estragar o casamento”, gritava Alexander.