”Te manca, vai estudar, garota pé no saco”, dispara Antônia Fontenelle para Juliette

Ex-BBB acusou produção de filme, que foi convidada a dublar, de xenofobia após pedirem para ela neutralizar o sotaque

Sem papas na língua, Antônia Fontenelle segurou muito até vir a público e soltar os cachorros para a atitude da ex-BBB, Juliette. A apresentadora do ‘Na Lata’ disse que a cantora tem que estudar antes de acusar qualquer pessoa de xenofobia. Vale lembrar que a morena acusou a produção de um filme que foi convidada a dublar uma personagem de xenofobia após pedirem para ela neutralizar o sotaque.

Treta: após Juliette desabafar sobre xenofobia na web e dizer que vai ter sotaque nordestino em grandes publicidades sim. Antônia fontenelle criticou a campeã do BBB21 e diz:" Ela insiste em ser atriz e cantora, sem estudar!" 👀🤭 pic.twitter.com/7zh4I9aCsc — Web Celebrities (@webcelebrities) June 14, 2022

“Tem uma ex-BBB que insiste em ser atriz e cantora, não sei o que, sem estudar. Ela e sua mania de acusar todo mundo de xenofobia, foi fazer um teste de dublagem e pediram para ela neutralizar o sotaque, ela foi acusar a produção de xenofobia”, iniciou a loira.

Fontenelle ainda citou Susana Vieira no papel de Maria do Carmo em ‘Senhora do Detsino’. “Querida, Susana Vieira é carioca, ela fez a Maria do Carmo que é uma nordestina, quando foi pedido para ela fazer sotaque de nordestina você acha que ela foi acusar o Agnaldo Silva?”, perguntou Antônia.

“Te manca, vai estudar e para de acusar as pessoas de xenofobia. Existe uma coisa chamada personagem, que é importante que você entenda. Isso não tem a ver com xenofobia, tem a ver com arte, vai estudar, garota pé no saco”, disparou a loira marcando Juliette nos stories.