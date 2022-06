Ex-padrasto de Neymar, Tiago Ramos, termina com Nadine Gonçalves e vai para o Privacy à R$50 mensais, muito caro!

Modelo desistiu da vida de casal e partiu para a plataforma de conteúdo adulto

O que seria de nós, as fofoqueiras desse Brasil sem um ou outro famoso indo para o Privacy? Não faz muito tempo que Tiago Ramos anunciou sua entrada para o site de conteúdo adulto, em vídeo o rapaz ainda contou que seu público é o de mulheres mais maduras, mas a R$49,90 reais mensais, acho que vou ficar devendo. Aloca!

Para quem não se lembra, o modelo namorou a mãe de Neymar, Nadine Gonçalves, há um tempo atrás. Hoje, a mãe do jogador do PSG já está em outra, um muso que conheceu no carnaval, mas isso é história para outra hora.

O que chocou os assinantes assíduos que seguem Tiago nas redes sociais e têm a curiosidade de verem seu “material” foi o preço cobrado pelo muso. Para ter acesso exclusivo ao material o assinante deve desembolsar R$49,90 mensais. Vale lembrar que Anitta n o Only Fans, cobra R$24,14, como índice de comparação.

A gente sabe que a plataforma dá muito dinheiro e isso já rendeu o maior bafafá, Mc Mirella que o diga, né gata? Mas Tiago está indo com muita sede no pote, última bolacha do pacote que fala? Afe, preguiça!