Popload Festival terá Pixies, Jack White e Cat Power

O Popload Festival anunciou nesta terça (14) Pixies, Jack White e Cat Power em sua oitava edição, marcada para 12 de outubro, no Centro Esportivo Tietê (zona norte de São Paulo).

O australiano Chet Faker, a banda inglesa Years & Years, o grupo argentino Perotá Chingó e a multiartista paulistana Jup do Bairro completam o lineup.

Os ingressos têm preços que variam de R$ 180 e R$ 680 e ficam disponíveis no site da Tickets for Fun. Há a opção de entrada social, que dá 45% de desconto mediante doação de R$ 10 no ato da compra à pastoral Povo da Rua, do padre Júlio Lancelotti.

O Popload Festival já trouxe ao país nomes como Lorde, Wilco, Patti Smith, PJ Harvey, Iggy Pop e Blondie e se firmou como um dos eventos musicais mais importantes do calendário nacional.

Popload Festival 2022

Quando: 12 de outubro

Onde: Centro Esportivo Tietê (av. Santos Dumont, 843, Luz, zona norte, São Paulo)

Quanto: R$ 180 e R$ 680

Mais informação: https://ticketsforfun.com.br/