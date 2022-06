Henrique, da dupla Henrique e Juliano, deixa pistola carregada em quarto de hotel

Polícia apreendeu a arma após funcionários encontrarem o revólver carregado

Vocês sabem que com ele até o tapa é diferente, isso a gente já sabia, mas não sabíamos que Henrique, da dupla Henrique e Juliano, andava armado. Isso mesmo, minha gente, os funcionários de um hotel em Americana, cidade em que a dupla realizava um show, encontrou a pistola carregada dentro do quarto junto com algumas munições e um coldre.

Na ocasião, os funcionários ligaram para a polícia que fez a apreensão da arma. De acordo com o Portal Uai, uma pessoa teria ligado para o local e informado que o revólver apreendido seria de um capitão da Polícia Militar da Bahia.

Além da apreensão do objeto, devido ao desencontro de informações, foi também realizado um Boletim de Ocorrência na Central de Polícia Judiciária.

A assessoria do cantor informou que a arma teria ficado em segurança junto aos objetos pessoais do cantor e que “Henrique tomou o cuidado de avisar o hotel, através de sua equipe, sobre a arma em seu quarto e, pediu para um policial retirá-la”.

Foi também informado que o cantor “possui porte legal e a arma está devidamente registrada”, disse o comunicado.